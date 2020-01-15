自爆使老婆錢！羅力威男主內做家務勁自豪

近年在樂壇並不活躍的羅力威（Adason），從未想過放棄音樂：「應該話冇乜需要去放棄。」極具音樂才華的他能一手包辦曲詞編曲，甚至監製：「我喺呢方面比別人強，我可以彈到唱到，我可以為人伴奏，可以為人唱生日歌，我唔需要放棄佢，音樂永遠陪伴我嘅生命，我永遠會彈琴畀老婆（雨僑）聽、畀貓仔聽，或者寫一隻歌畀自己。」

老婆幫手找數

在香港樂壇基制下，他坦承收入或會有影響，慶幸他本身為人節儉，並非物質追求者，在他眼中所有物品都有一個價值，他坦言：「我覺得一套衫貴極頂盡千幾二千蚊，手機唔應該過一萬蚊，當然幾千萬嘅靚車都有，但我覺得幾萬到幾十萬已經好盡，我係好慳，當然慳唔會令你富有咗，慳只不過我嘅價值觀係咁。」他坦言自己不是富裕家庭，要努力搵錢交租，不介意笑說：「當我收入差嘅時候，咁啱娶咗個老婆，有時佢收入好嘅，可以幫你處理到一啲你處理唔到嘅支出，好多時都歸功於我老婆，我都唔介意講囉。」

晾衫有技巧

結婚兩年阿威在家中專責打理家頭細務，他更自豪說：「我做得好就我做。」每朝早他定必花一小時打掃，由吸塵洗地抹枱到洗衫，全部一腳踢，他說：「總之所有嘢都係我做，我做得好好嘅，唔需要佢，千祈唔好洗我啲碗，因為我唔會覺得你洗得乾淨過我。」他笑言晾男人衫好快捷，可以兩分鐘就晾完衫褲孖煙囪，相反晾女人衫就複雜得多，他笑說：「件衫呢邊有兩條繩，嗰邊啲扣又唔知搭邊邊，啲長度又怪，又短又斜，有啲質地未見過，唔知係咪地球物質，我一晾女人衫頭都痛埋。」

請工人會失落

除了對老婆照顧周到，他對愛妻的貓貓同樣服侍有加：「我朝早餵佢食呢個味，夜晚會餵另一種，跟住觀察佢啲便便，發現有啲奇怪冇咁好嘅，就換另一種再觀察，所以我唔鍾意阿僑突然去餵佢，因為佢唔會知我餵咗咩味或者牌子，邊啲營養吸收，或者佢啲便便會點，所以通常我鍾意自己一個人做晒，呢個係我最自豪地方，他笑言：「形成咗如果將來有一日請工人姐姐，我會變得好失落，冇晒嘢做。」