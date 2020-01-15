東方日報C1：田蕊妮與無綫結束12年賓主情

視后田蕊妮（ 阿田） 與無綫維持了12年賓 主關係，事業屢創高峰，然而天下無不散之筵席，尚有個多月便約滿的她昨日親自證實離巢，但否認今次決定與政治因素有關，更強調與無綫仍然保持良好關係。

無綫「大將」買少見少，近日再有阿田加入離開TVB行列，令不少粉絲甚至藝人都大感可惜！其實近半年來，阿田除了於去年9月在麥花臣場館舉行過演唱會後，之後幾乎「絕迹」娛樂圈，並不時傳出她離巢的消息，是以今次決定離開，相信她經過深思熟慮及鼓起極大勇氣。

關係良好

阿田昨日現身電視城錄影節目《保良愛心慶新春》，提到缺席日前的台慶頒獎禮，令外間再度揣測她離巢，對此，她主動宣布：「近半年大家都知我成為咗一個旅行家，好似《瞬間看地球》咁。我係即將離開TVB，但唔係因呢個原因而唔出席頒獎禮，係因為我唔喺香港。（幾時離開無綫？）仲有個幾月，唔使咁可惜，呢個係自然定律，我哋嘅關係仲好好。」她坦言簽約無綫12年，比起「娘家」亞視的合作期還要長，想合作的監製及演員都已經先後合作過：「我就係一個咁樣嘅人，想睇吓自己有咩可以進步，想畀啲衝擊自己，睇吓出面嘅世界，不過TVB真係一個好好嘅平台。（唔捨得？）呢個圈永遠係圓嘅，永遠唔知將來會係點，唔知會唔會喺呢度見番我，亦唔知會唔會喺出面見到啲舊同事。（提早解約？）唔係，係正常完約。（會唔會簽部頭約？）冇，自己選擇唔想咁樣，我係唔鍾意留後路嘅人。（傳聞簽約古天樂公司？）傳聞嘅嘢我冇回應。（有咩發展？）自己都未知。（裸辭？）我有着衫㗎，其實係有啲計劃，等落實再講。（無綫有冇挽留你？）有傾嘅，都好愉快。」阿田又一再否認離巢與政治取態有關。

樂易玲表可惜

對於阿田的離開，無綫高層樂易玲大感可惜：「其實大家都係一個好艱難嘅決定，佢（阿田）一直係個非常好、非常專業嘅演員，但覺得喺呢刻公司都冇辦法安排更多嘅發展畀佢。衷心多謝佢多年嚟對公司嘅支持，祝佢一切順利、心想事成。（會唔會再合作？）睇機會啦！」而阿田老公杜汶澤則透過短訊回覆記者：「我只能夠說，田蕊妮是個好演員，希望她在TVB服務的12年裏面，能夠為觀眾帶來高質素的娛樂。感謝！」至於有傳阿田將會加盟古天樂公司，有關方面至截稿前仍未回覆。

雙料視后人生高峰

田蕊妮於1993年參加亞洲電視舉行的第4屆《未來偶像爭霸戰》歌唱比賽，奪得金獎入行，之後參演過不少亞視電視劇，如《縱橫四海》、《萬家燈火》等，演技大獲好評，惟星運平平。12年前她正式簽約無綫，期間參與演出多部電視劇，亦有主持綜藝節目。加盟無綫後，田蕊妮獲得不少發揮機會，2010年在劇集《讀心神探》中首度擔正當第一女主角，成功進身無綫當家花旦行列，並成為多套劇集的女主角。

2013年終憑劇集《巨輪》成為雙料視后，除了成功奪得「巨輪我至Like角色」、「藝員眼中的視后」，亦於《萬千星輝頒獎典禮2013》中獲得「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」等獎項，被視為無綫一姐。2015年她與胡定欣合演劇集《鬼同你OT》，兩人的神同步演出成為一時佳話，田蕊妮更憑此劇獲得「最受歡迎電視女角色」。

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