Gin Lee預告出廣東碟　離港搵靈感

歌手李幸倪（Gin Lee）出席網上音樂平台的直播活動，以歌會Fans，獲師弟樂隊ONE PROMISE的天衡及Dusty Bottle的JNY伴奏。Gin Lee表示2019年下半年度都化身「空中飛人」四出宣傳最新國語碟，已有一段時間冇見香港Fans，並趁機會宣布好消息：「今年會留多啲時間喺香港，好快就會推出廣東碟，會勤力啲！不過幾時出碟就真要睇我，因為今次我有份作曲，開始捉到寫歌靈感，原來要係離開香港先得，例如搭緊飛機、坐車，希望遲啲返馬來西亞抽時間寫到。」

農曆新年將至，Gin Lee興奮指會返家鄉馬來西亞跟家人團聚過年：「有得放假！其實係我先舉手請假，咁啲同事都要放假嘅，我好重視過年，可以見晒全部親戚。」親戚會催結婚？她笑話沒有：「佢哋關注我嘅事業多啲，會幫我剪報，同埋知道呢個階段我比較Focus落事業。」

講到近日於馬來西亞獲頒歌后殊榮，她感恩謂：「真係好開心！當日見到台下有好多前輩、新進歌手，都冇諗到咁多，拎到嗰陣好感動，十年前啱啱出道嘅第一隻專輯有入圍過『最佳專輯』，中間都冇再入圍，十年後就拎到個大獎，覺得呢段路程努力係有回報！」又笑指父母、家姐當日都有在場：「我媽咪話緊張到頭痛，哈哈！佢哋都好開心。（點慶祝？）未呀，因為拎完就飛返香港，遲啲打邊爐慶祝。」