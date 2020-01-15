鍾意矮仔多計　施匡翹食齋上癮諗過做尼姑

樂壇新人施匡翹（Zaina）外表斯文、乖女，又Pure又True，是不少男士的夢中女神。她自認性格文靜慢熱，但如果是熟落的人，會展現「開籠雀」一面：「中學同學知我活潑、多嘢講，我係慢熱啲，但一熟咗就滔滔不絕。以前跳Jazz會再活潑啲，依家做瑜伽、食素，性格有少少變咗，比較內斂。」她動靜皆宜，找男友可要一樣？她笑言視乎個性夾不夾，但一定要心地善良：「我會睇佢嘅細節，對人好唔好，如果佢對街邊嘅人唔好會扣分。幽默都好緊要，我比較靜，如果佢搞笑我會有樂趣啲，同埋思想要成熟，畀到建議我。」

暗戀肥仔

靚女又擁有一雙長腿，問到擇偶要求是否要高大靚仔？她竟稱不太重視外表，甚至接受「長短之戀」：「我接受到王祖藍同李亞男，如果佢好幽默或好有擔戴嘅話，唔會睇重佢嘅身高或者個樣。（外界可能覺得唔襯！）所以佢嘅自信好緊要，唔會因為咁而唔開心。我咁高，佢都唔怕仍然追我，反而覺得幾有勇氣，幾鍾意，覺得相處最緊要。」再問會否接受肥伴男士？她自爆小時候喜歡肥仔：「唔係超肥嗰啲，有肚腩冇問題，得得意意OK，我記得小學仲暗戀隔籬位個肥仔。」

Zaina謙稱不覺自己是女神，反而似古代人：「因為我保守、易怕醜，又食素、鍾意冥想，師姐蔣嘉瑩笑我係史前動物，蘇慧恩就笑我係尼姑。其實我有少少認同，因為17歲開始食素，一、兩年後，有諗過出家，因為覺得食素個人平靜同知足，唔會咁執着。」

無意結婚

提到她擁有「絕世好女友」條件外，又讀幼兒教育，有潛質做賢妻良母，她笑言：「我覺得將來做老婆OK㗎，因為識煮嘢、整素食，西餐都幾好，同埋我一定識照顧小朋友，有少少基本知識。（你第時會結婚生仔？）唔係㗎！以前覺得女仔要結婚生仔，但我之前諗過做尼姑，所以就打消咗念頭，而且我讀呢科，係想教小朋友做個善良嘅人。」

Profile

年齡：23歲

身高：1米73

生日：5月16日

興趣：睇書、唱歌、跳舞、瑜伽