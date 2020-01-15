結束8年情！Vanessa傳與「貓王」分手

現年31歲美國著名女星Vanessa Hudgens傳與28歲影星男友Austin Butler分手，結束長達8年情！

知情者指二人已正式分手，而Vanessa亦已向近親交代分手一事。而近日Vanessa頻頻於Instagram放獨照，其中包括上月Vanessa單獨出外度假，當時男友並未有陪伴。而前日她亦上載獨自睇NBA球賽的照片。似乎好享受單身生活！對上一次Vanessa放與男友合照已是去年10月萬聖節時，二人齊齊扮嘢慶祝。而去年8月，Vanessa亦於Instagram公開祝男友生日快樂，她當時形容男友為自己所愛、另一半、靈感、支持者、最好的朋友以及她的一切。

近期二人因工作關係而分開異地，Austin忙於在澳洲拍攝已故歌神貓王皮禮士利（Elvis Preseley）傳記電影，在片中他飾演貓王。至於Vanessa亦身在英國拍攝Netflix新作。

除了Austin之外，Vanessa亦曾與《歌舞青春》（High School Musical）男拍檔Zac Efron拍過拖。