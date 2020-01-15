嚇死媽咪！張名雅大仔酒店房意外撞爆鼻

前港姐張名雅婚後育有兩子，不時喺社交網分享親子日常，同網友交流「媽媽經」。佢今日就上載咗幾張大仔Mario嘅相同合照，見到相入面Mario個眉心至鼻樑山根位又腫又瘀，仲有血漬添，睇見都心痛！張名雅透露件事其實已經係幾個月前發生，但佢到依家先鼓起勇氣同大家分享事件嘅經過，事緣幾個月前佢帶咗Mario去玩，一去到酒店房阿仔就勁興奮，仲走上張大床不停跳，當時張名雅已經不停叫阿仔唔好跳，但小朋友唔知危險，反而愈跳愈興奮...結果伴隨一聲巨響，Mario就開始爆喊，張名雅話：「我一望埋去，佢個鼻腫到......見到咁，我眼淚都標埋出來，都唔知可以點幫佢。」

好彩意外中Mario冇傷及鼻骨，不過過咗幾個月後，鼻梁上都仲留有疤痕。此外，其中兩張合照見到張名雅抱住鼻上面貼咗膠布嘅Mario笑得好開心，佢解釋：「點解我喺張selfie度仲笑得咁開心？因為爸爸話Mario個鼻樑張膠布看落好似中國嗰啲殭屍👀」可算係苦中作樂！最後佢再提醒大家危險嘅嘢寧願唔好玩，發生咗事就後悔莫及。