新劇停播關張東健朱鎮模醜聞？玄彬間接回應

去年6月與靚女醫生閔慧妍結婚的45歲韓星朱鎮模，早前因個人手機遭黑客入侵，被對方勒索金錢，朱鎮模未有就範，其後疑為其手機聊天紀錄截圖在網上曝光，疑曾於2013年與圈中好友分享性感美女圖，雙方不時對性感女評頭品足，還向對方炫耀說自己寶刀未老，更邀約男星好友一起去尋歡，疑暗指約美女開房。

與朱鎮模私交甚篤的47歲男星張東健首當其衝，被節目開名報道他便是與朱鎮模分享美女圖的男星好友，而雙方對話中曾出現「約了彬打高球」，事後有網民猜測可能是曾於2014年被拍得與張東健及朱鎮模打高球的男星玄彬，之後網上便有傳言指玄彬忙於處理牽涉入朱鎮模與張東健的醜聞事件，他與孫藝珍合演的新劇《愛的迫降》早前才會停播兩集。

而玄彬所屬的事務所隨後發聲明，表示正收集網上與他相關的虛假及惡意謠言，將採取法律行動，並請各位積極提供信息，以保護旗下藝人的權益，疑間接回應網上指他與張東健及朱鎮模的醜聞有關一事。

至於上周與妻子高素榮及一對子女到夏威夷旅行的張東健，今日有報道指他已獨自於前日返韓，其妻跟一對子女則與他分開回國。