趙頌茹未諗再婚　薛世恒感激法拉共度時艱

ViuTV節目《一切從失婚開始》安排曾經歷婚姻失敗的「失婚團友」，包括李麗珍、薛世恒、葉蘊儀、趙頌茹及素人組成三團，到不同地方了解當地的婚姻文化，從而對婚姻價值觀有全新體會。新一集趙頌茹（阿Yu）探訪日本離婚事務所時，指由於當初是單方向法庭申請離婚，所以等待的時間十分漫長，回想曾被陌生途人鼓勵時，感動落淚：「嗰時行街經過，會有太太同我講聲加油，搭巴士嘅時候，有位年輕男士寫咗張加油紙仔畀我，甚至喺餐廳都有人寫封信鼓勵我加油，原來有啲事情並唔係你想像中咁壞。」受到各方打氣的阿Yu表示，自己從不同的人身上得到力量，令她能重新再次面對群眾，她又指現在沒有再婚的打算，不心急找尋對象，而理想對象是擁有相同價值觀、願意為家庭犧牲和互相幫助的人。

至於薛世恒和葉蘊儀在街頭擺檔售賣自己的「愛情遺物」，葉蘊儀出售前夫所贈的一隻貓相片，她表示那隻貓是前夫特意送給自己的一份驚喜禮物。薛世恒坦言最初第一件想起的愛情遺物就是結婚戒指：「當時行街，佢（前妻陳法拉）見到有Set戒指連頸鏈好靚，好鍾意，但當時自己的經濟出現問題，冇能力買畀佢，加上結婚嘅事又唔可以同其他人講，所以最後就買咗一隻比較Fashion啲戒指去取代結婚戒指。」他表示感恩曾有法拉陪伴度過艱難時刻，笑言現在「唔識處理」這個戒指，但最終他沒有兜售戒指，反而選擇「賣藝」，他指自己本來喜歡寫作，寫信亦是與前妻獨有的溝通方法，所以即場創作浪漫詩句，寫在以前用剩的信紙上送給途人。