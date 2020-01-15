離巢做齋界KOL　林泳淘全力裝備自己

宅男女神林泳淘（Wingto）憑做資訊節目《東張西望》及旅遊節目《3日2夜》成功入屋，但去年9月突然被無綫炒魷，很多Fans都擔心其出路，不過在網上深受歡迎的她，被選為最火熱KOL第一名，不愁前程！離開無綫不久，Wingto火速獲邀拍攝ViuTV劇集《打天下》，同時亦有大量KOL工作。

打書釘學演技

日前Wingto被發現身處尖沙咀，身穿連身花裙戴上眼鏡的她，貫徹文青女神形象，見她先到書店打書釘，在有關飲食及烹飪的書櫃駐足良久，她拿着素食食譜左揭右揭細心研究，之後則翻閱有關電影及心理學的書籍，似乎有更多機會做演員，多睇相關書籍增進演技，最後她買了一本素食食譜離開。其後Wingto到附近的超級市場掃貨，主力掃蔬果，見她拿起各式瓜菜格價，之後到廚具專櫃選購平底鑊，但未有收穫。

將演舞台劇

之前Wingto接受訪問，表示離開無綫後要更着力計劃未來工作，其個性隨遇而安，幸獲得不少客戶及朋友眷顧，她透露將參演舞台劇，以及拍攝有關素食的節目，因此要做一些資料搜集：「我本身食素，好開心有機會做有關齋菜嘅節目，會去台灣拍，我主要係負責食，但未知會唔會煮埋，我都想自己做埋YouTuber，教埋整齋菜都唔出奇。」