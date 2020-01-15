衝擊金像影后　溫碧霞「醉」強演技

從影29年的溫碧霞（Irene）一直渴望在演藝事業上尋求突破，她主演的電影《墮落花》未上映已引起關注，先後入圍多個國際影展包括《香港亞洲電影節》、《第10屆金拉考國際華語電影節》及《第8屆絲綢之路國際電影節》，外界反應為她注下強心針！

受訪時Irene坦言「別人對自己演技的認同，某程度上比得奬更為重要」，但亦絶非看淡一切，坦承衝擊金像奬影后是抱負之一。被問有否信心憑《墮》片於4月舉行的金像獎圓夢？她說：「信心一定有，話晒入咗行咁多年，點會對自己嘅演技冇信心呢？但我覺得奬項嘅嘢，應該隨緣，個天自有安排。」

未能抽離 愛上拍檔

由於對《墮》片劇本「一見鍾情」，Irene除幫手籌組拍攝資金，還花盡心思投入角色。由於角色精神狀態需要極之迷惘，她不惜飲酒入戲，其中一場因飲得太多，差點碌落樓梯：「嗰場戲我要行落樓，點知飲到頭暈暈，一時叉錯腳，令我喺五級樓梯度成個仆向前，好彩艾迪行喺我前面接住我，佢真係我嘅救命恩人，但仍然有好多地方瘀咗。」

回顧過去演藝路，Irene指婚前拍愛情戲，很容易因太入戲而愛上拍檔，有一次更差點「泥足深陷」，幸好一直不想跟圈中人拍拖，加上當時已有男友，最後都能抽身。