【閨蜜睡房】黃浩然家藏多功能老婆

黃浩然在無綫劇集中飾演楊千嬅的出軌偷食老公「劍雄」深入民心，惹來全城鬧爆，連與他結婚14年的老婆睇完也覺得他「賤」，「劍雄」被鬧，直言開心過攞獎，今年重返電影圈更加雄心壯志，望有機會成為杜琪峯電影的男一。

先後做了兩次「劍雄」的黃浩然，多年前拍電影《新紮師妹》飾演劍雄，在剛播映完的《多功能老婆》飾演尚劍雄，十分巧合，早前他接受東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》訪問，與主持人李文珊（Sherman）提及「劍雄」一角令觀眾憎他，他笑言：「依家出街分分鐘會畀人打，連老婆睇完之後，都話我原來可以咁賤㗎！當然佢係講笑啦，我覺得得到尚劍雄呢個角色，開心過攞獎，觀眾咁深刻同你同步喺一個角色裏面，好難得㗎！」

希望再與伯樂合作

最近黃浩然簽約古天樂旗下再戰影圈，本來他就是拍戲出身，後來轉做電視，重返影圈全因兒子所啟發，令他重拾演戲的初心：「其實我好想、好想拍番電影，想拍部杜琪峯嘅戲，我做男主角。」杜Sir是發掘他入行拍戲的伯樂，原來當初想簽他做歌手，他笑言：「嘩！食屎啦！我學咗幾年唱歌嘅，但一個真正歌手要係唱作人，識作曲、玩樂器，至係多才多藝。」

花心思冧太太

提到結婚14年的老婆莫家嘉，他大讚她是真正的多功能老婆，楊千嬅也要靠邊站：「我老婆真係事業家庭並重，我阿媽嗰邊屋企同佢娘家，都兼顧得幾好，我覺得佢真係幾多功能，係好嘢嚟。」雖然他說沒有婚姻保鮮方法，其實會花心思做手作及撰文氹妻，想知他是否多功能老公？就記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》了！