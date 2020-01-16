條脷識轉彎　好勝心穎教精正印防小三

避得一時，避唔到一世，偷食人夫許志安嘅黃心穎，潛水8個月，始終都要𤓓住返嚟見鄉親父老，死狗咁樣爆喊認錯，驚驚青青話未諗過係咪復出。唔係未諗過，係驚到唔敢諗啫！咪以為匿咗咁耐大家乜氣都消，大批網民好似掉TG咁狂鬧狂炳，叫佢原機返美國、搵個有錢佬照顧，總之唔想再見到佢！

露肉「開光」𢱑復出

行到呢步，只可以照單全收，硬食冇得嬲。衰足8個月、有出冇入冇工開，一返嚟仲唔用碌柚葉沖涼兼當水飲咩？洗乾洗淨，以為佢真係三省吾身？所謂本性難移，即刻出Post整張換條短褲仔、打出個大髀，同棵聖誕樹玩「開光」儀式嘅相，博吸Like想回歸。頻頻出Post 刷存在感，仲夠膽死自揭表面喺美國懺悔，其實吃喝玩樂好Happy，晒張叉晒腰谷岩石胸、騷腹肌笑到見牙唔見眼嘅旅行相，仲話人生苦短，就算人哋攞佢嚟講、食晒花生都唔介意！好一個「好勝心穎」，想翻身可以做咩？其實佢喺演藝界、社福界甚至飲食界，一樣大有作為！

成為近廿年香港娛樂圈形象最負面嘅女星，要演玉女、女強人、專業人士，全部咪使旨意，倒不如去到盡做勾人夫、劈腿嘅壞女人角色。真情演繹，入型入格，觀眾邊鬧睇得過癮，大快人心！好似幾十年前李香琴飾演嘅奸角西宮奸到盡，經典到今日一樣有人講，黃心穎要衰過西宮，易過借火，視后都有得攞！

可以騎住筍盤馬國明體貼溫柔，同時人格分裂地為半百嘅安仔提供身心刺激，證明黃心穎維繫男女關係有一手。以佢條脷識轉彎，對人性同誘惑有咁深刻嘅了解，倒不如做兩性心理輔導專家，幫啲感情一潭死水嘅夫婦回春、重拾激情，搵番初戀；指導正印如何自救防小三、又或者輔導番小三、小四如何走出被捉姦在床後嘅陰霾，提供語言藝術、Body language，甚至兩性親密行為一站式輔導協助，拯救萬千感情瀕臨邊緣嘅男女！

望聞問切專下火

做飲食界又有咩作為？睇佢對安仔施盡渾身解數，就知佢骨格精奇，精力旺盛。話晒家業係中醫，望聞問切點都識啲啩？佢下火咁叻，開舖炮製自家涼茶湯水，幫啲男士出吓肝火、補吓腎水，女士可以美容養顏，大人細路都啱！有網民叫黃心穎不如去街市賣菜，查實佢去賣菜，都一樣有得做！雖然師奶未必幫襯，但平時水都懶得煲嘅C6（死佬），一知佢開檔，仲唔日日陪個老婆去買餸，順便𥄫嘢咩？可能自告奮勇買埋餸、煮埋飯添！斷估唔會買棵葱就婚變啩？

將來冇人知，雖然好勝心穎做緊人民公敵，行到邊畀人鬧到邊，但係近年社會咁多怨氣，畀大家發洩吓做出氣袋，都叫做幫手化解吓社會戾氣，功德無量呀！