東方日報C1：張兆輝股壇輸到仆慘蝕千萬

藝人張兆輝於新劇演股壇大亨，背後操控股價上落，看似無敵手，沒料鏡頭以外，他曾單純地聽從老友貼士買股票，結果連番失手導致身家蒸發，慘蝕千萬收場。前車可鑑，他自此金盆洗手轉戰買「磚頭」，更以個人經歷奉勸股民，股票如同殺戮戰場，建議入手前多做資料搜集，買藍籌股較為穩陣。

張兆輝、蕭正楠、洪永城、姚子羚等演出的無綫新劇《黃金有罪》，講述80年代股票市場，張兆輝飾演有腦、奮鬥心強的泰國移民榮木桐，來港後一步一步於股壇踏上成功路的故事。他笑言劇中當他賺到第一桶金開始到巔峰之時，亦是預告其失敗的開始，角色絕對有血有肉。

寄語股民要做功課

劇中能夠隻手操控股價、叱咤風雲，但現實中張兆輝對股票相當抗拒，皆因曾有一段不愉快經歷！作為股票外行的他，當年聽從朋友貼士入貨，起初的確有嘗甜頭，沒料噩夢隨之而來，他說：「嗰時大概8、90年代，都係聽朋友畀Number買，仲話贏嘅係我，輸嘅就入佢數，係有贏過錢，但第一次輸已經冇咗7位數字，仲要唔止一次，後來仲停埋牌，結果加埋輸過千萬，當時邊有咁多錢補倉，輸完又儲，儲儲吓又有第二波，又輸過，冇計，惟有慳錢，冇得怪人，自己冇時間去睇，好在當時有車有樓咋！（你之前話輸7位數字嘅？）諗諗吓覺得要講個股票市場殘酷一面畀大家知，奉勸大眾股民真係唔可以賭身家，要量力而為，唔好聽消息就去買，要做功課。」又指現時投資會轉為買物業：「依家有『子彈』就買樓，冇股票喺手，又冇時間去研究。」

張兆輝透露以往經常聽前輩教路，要投資不要投機，沒料到最終自己也成為受害者：「拍完呢套劇之後了解好多，如果一早接觸股票，我一定唔會參與呢個活動，因為真係唔係咁穩陣，往往會喺你最大注一下就煲起你，對白都有話：『股票市場係一個殺戮市場，唔係遊樂場。』所以就算大家想入市，最好搵實力股，有業績、銀行股呢啲咪穩陣囉！」

同吳岱融打到跣低

雖然《黃》劇為商戰題材，卻不乏打鬥戲份，大隊還赴泰國兩星期拍外景，張兆輝表示於當地拍了不少大場面，劇組貼心安排替身，惟他為免影響進度，加上對自己體能有信心，故幾乎所有動作戲都親身上陣，更自爆一場與吳岱融的打戲過分投入，導演一直沒嗌Cut，結果他意外跣低：「我哋兩個都係自己上，天氣熱打到個身濕晒，點知一直聽唔到叫Cut，後來地下太跣我仲跌低咗，係一個小意外。（劇入面為配合80年代，好多演員戴假髮？）我唔使喎！頭10日喺泰國係夾髮片，拍拍吓頭髮都長，後來係用番自己嘅頭髮，舒服好多。」

談到34年前拍攝劇集《黃金十年》成為經典，如今再來一套《黃金有罪》，會否寄望成為其第二套經典劇？他說：「如果觀眾鍾意當然好，好開心年輕時可以拍到60集長篇戲，依家好似拍一個長大咗嘅故事，可以成為經典就梗係好啦！」

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