渣男一腳踏兩船　Aka怕咗拍拖諗定借種

愛得盲目的Aka（趙慧珊）曾在愛情方面失去底線，懦弱得任由對方一腳踏兩船，受過情傷的她自此不敢再拍拖，曾推卻朋友介紹的大律師筍盤，拜姻緣石也只求觀眾緣，決定疊埋心水努力工作賺錢。要是找不到另一半，最後一步便是去精子銀行借種生B。

不設底線蝦到上面

組合Super Girls隊長Aka最近推出第三首個人單曲《底線》，由好友澳門組合MFM包辦作曲填詞，寫出她的最大弱點，就是冇底線，她說：「因為太冇所謂，有時可能畀人逾越咗。我為咗和平，唔想有任何紛爭，就唔敢出聲，其實擺明人哋蝦你，但我覺得就得就算，但其實對方係唔會多謝你，只會再試多啲。」她又笑言曾被人當面踩手袋：「喺我面前踩我個袋，我都唔係好夠膽講，係出嚟做嘢之後㗎啦，我都覺得自己好冇用，但依家唔會咁啦。（依家畀人蝦會出聲？）唔會鬧佢，我好驚局面好僵，可能我會問佢『你咩事咁㗎？』但so far依家大家都好好。」

劈腿渣男若無其事

愛情方面，Aka底線是對方一定要尊重女性及不可以有第三者，之前曾有男友瞞住她一腳踏兩船，與另一女生去旅行，傻傻的她事後竟然原諒了他，最後兩人分手原因，是男方玩失蹤，難怪她自嘲：「所以我係一個好冇底線嘅人，依家諗番都覺得我個人生做緊乜？」當時她感到最對不起媽媽：「自己個女畀人蝦，媽咪會更加傷心。」經過此事後，她不敢再入情場：「有啲驚，依家見到異性做朋友就可以，但男女朋友就到呢刻都唔敢。（即係上一段情？）唔係呀，哈哈，好耐之前。」

天生怕醜推卻盛情

始終步入適婚之齡，家人好友會替她着急，也為她物色筍盤：「曾經有個女仔話介紹男仔畀我，佢講到個男仔好好，係大律師，想介紹我識，但我太怕醜啦，同埋成件事好奇怪，大家坐低傾偈會好尷尬，之後就冇咗件事。」Aka性格慢熱、內向，生活圈子難免局限了交朋結友的機會：「做完嘢就即刻返屋企，唔會去飲嘢或識人。（會唔會諗住擴闊圈子？）要自然啲，我好驚好特登嘅嘢，有啲朋友玩交友app，但我接受唔到，可能我好old school，唔想特登為咗呢樣嘢好渴求咁。」

拜姻緣石 另有所求

拜姻緣石自是求姻緣，偏偏Aka卻是另有所求：「我拜就求觀眾緣同客戶緣，我話如果可以將所有力量聚喺嗰啲觀眾緣同客戶緣就聚落去啦！」說到妹妹和SG隊友Jessica陸續結婚，Aka並不很期待這回事，反而生B更讓她憧憬：「之前錄影遇到吳若希帶個女去探班，見到佢個女望住佢唱歌，我覺得呢種幸福係我從來幻想唔到，原來係可以幸福到咁㗎！（即刻想生番個？）想呀，當然未必係呢一刻，但首先要搵個終身伴侶先，我成日好悲哀咁諗，如果搵唔到，咁我就要儲多啲錢，搵精子銀行，預咗最後一步要咁做。」

長腿煞食 打扮講究

不心急拍拖，Aka寧可把時間放在其他事情上，包括工作、畫畫、做運動、打扮等。Aka十足model身材，衣着方面亦頗有心得，她說：「我好矛盾，有時着到好文青，有時好sporty，有時就好streetwear，如果冬天我就鍾意着hoodie，因為我上身好瘦，所以我鍾意着oversize嘅hoodie，入面着條短裙，再加對波鞋或boot。」平時可喜歡露長腿？她坦言：「我腰幼但盆骨大，所以我下身要短，如果着長褲包實晒個人就好奇怪，所以一係着短身衫加長褲，一係就冚到pat pat嘅衫加短褲或短裙，拉番好個比例。（係咪最滿意一雙長腿？）多謝父母，因為腳可以令人睇落高啲，靠後天努力嘅就鍾意我個腹，因為練到有腹肌。」