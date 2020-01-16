認傳美女圖畀張東健？朱鎮模向受害女性道歉

韓國45歲男星朱鎮模與靚女醫生閔慧妍結婚半年便爆出性醜聞，早前其手機遭黑客入侵，聊天紀錄截圖在網上曝光。他疑於2013年與圈中好友分享美女圖，期間雙方對性感美女評頭品足，朱鎮模還炫耀自己寶刀未老，又邀約對方一起尋歡，疑暗指約會美女開房！而跟朱鎮模私交甚篤的47歲人夫張東健首當其衝，被節目開名報道他便是朱鎮模分享美女圖的聊天對象。

朱鎮模今日透過事務社發聲明回應其手機信息外洩一事，並向因此受傷害的親友、粉絲及受牽連的女性們致歉，他坦言沒有一天過得安樂，坦言於兩個月前開始受到黑客威脅，對方突然發訊息給他，並向他展示透過不法手段套取其手機內的個人情報，令他大感困惑及恐怖。除了朱鎮模的護照、住民登錄證及駕駛執照的照片外，黑客還將其手機內，儲存他與圈中藝人之間的個人資料亦發送給朱鎮模及其家人、妻子，令他與家人陷入痛苦。

不過，朱鎮模坦言不會因黑客威脅而屈服，否則會被對方繼續糾纏，並出現更多受害者。而黑客勒索金錢失敗後，便將手機內的私生活信息在網上散布，朱鎮模表示對於並非他本意下，令其手機信息內提及的女性受到傷害，不知該如何謝罪，並低頭向她們道歉。但對黑客惡意扭曲及編輯手機的內容，朱鎮模則表示：「把我沒做過的事，說成好像真實一樣，並透過惡意謠言迅速傳播。」他強調自己絶對沒有發布及拍攝異性身體照片，並將會對所有推測性及名譽損害的謠言採取強硬的法律行動，又聲稱透過今次事件會好好反省，努力成為更好的人。