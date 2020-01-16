【娛場】寧傷害自己　麥美恩當自己笑柄

提起麥美恩（Mayanne），你會想起甚麼？「龍躉村姑」？抑或是「綜藝女王」？在人前，Mayanne總是大癲大肺，不過在人後，她卻是缺乏自信、小心翼翼。她接受《娛場》主持人李文珊（Sherman）訪問時，就表現出不一樣的一面。

2011年，Mayanne心口掛住一個勇字，由溫哥華隻身來到香港發展，還自薦參與《香港小姐競選》，最終奪得第四名。作為「梗頸四」，Mayanne並無氣餒，加入娛樂新聞台之餘，更參與不少綜藝節目的拍攝，包括《學是學非》、《森美旅行團》等，更憑不拘小節的真性情深得網民的民心，而提起一眾「巴打」「絲打」，Mayanne笑說：「初初開始有人留意我係喺網上討論區，佢哋真係好留意我啲細微嘢，又會話我『點解會做埋啲表情咁核突』、『佢真係好肥喎』、『佢都唔靚女』，聽到呢啲說話，我唔會當係一種攻擊，反而好好奇點解啲人可以咁得閒逐格Cap我啲樣，所以就同《學是學非》嘅導演、撰稿員去夾做啲嘢，點知原來真係有反應，變相個互動就變得好得意，令到大家對我嘅印象更加深刻！」

在鏡頭面前，Mayanne盡顯真性情，經常不介意醜化自己，例如公然着「面堅尼」嚇人、鯨吞熱狗等等，都令觀眾難以忘懷，不過豪邁的背後，她卻是心思細密、處處為人設想，有時候因怕傷害別人，內心更充滿掙扎，她說：「我講嘢係好叻，但有啲嘢真係唔敢講，呢個都係一個做主持好矛盾嘅位，所以好多時候，我寧願笑自己、寧願將自己成為一個焦點去被取笑，咁樣就唔會影響到人。」

鏡頭前的反差不只是做主持的內心掙扎，還有她內在性格，感性的Mayanne眼泛淚光地說：「我不停講嘢係代表我好怕醜、好驚，好明顯發覺到我有呢個特點嘅係森美，佢會睇得出我內心有啲唔安定。」而對待愛情，Mayanne卻不像外在性格般向前衝，取而代之的是守株待兔，選擇默默等愛。但想不到的是，表面女強人的她，內心卻是小鳥依人，更揚言如果遇到Mr. Right，可能甘願放棄事業：「如果遇到一個錫你嘅人，我覺得嗰個滿足感大過於所得到嘅成績！」雖然還未遇到真命天子，不過Mayanne仍然會寄情工作，更表示會由綜藝路線轉投戲劇路線，如果想知道更多Mayanne的內心世界，那就一定要去片了！

場地：Madame Fu-Grand Cafe Chinois、大館

化妝: Jeff.T.makeup

髮型: Kenneth hair

服裝: Magazzin Group