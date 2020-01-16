奉子成婚激怒粉絲！事務所遭施壓迫Chen退團

韓團EXO的27歲成員Chen周一突然透過親筆信宣布奉子成婚，表示有一個想要一起共度餘生的女友，對於突然迎來小生命雖然感到不知所措，但這個「祝福」卻令他鼓起勇氣向大家坦白，震驚粉絲！他所屬的SM事務所指女方是圈外人，婚禮將以非公開形式進行，並否認網上有指Chen已於周一低調行禮，及女方懷孕7個月、預產期為今年4月的傳言。

不過，粉絲對Chen突然宣布雙喜臨門難以接受，有感被欺騙，日前已在twitter發起要求「Chen退出EXO」的hashtag，不少原本支持Chen的韓國粉絲網已宣布關站。

而連日來網上流出不少疑為Chen大肚未婚妻的訊息，包括其照片，及疑為Chen於前年約會的照片，令更多粉絲深受打擊，原本支持Chen的官方粉絲「EXO-L ACE」今日發聯合聲明，表示撤回支持Chen的宣言，更向SM事務所施壓強迫Chen退團，聲明內容指Chen因為個人行為嚴重損害EXO的形象，令EXO粉絲內部出現分列與瓦解，亦令組合活動增添不明朗，對粉絲們及成員們均帶來損害，又向SM事務所施壓：「如果Chen不退團，粉絲們無法真心完全支持EXO活動，擁有實質購買力的收費粉絲網會員亦懇請Chen退團。如SM事務所於18日前未有答允，粉絲團將會以任何形式作出示威。」