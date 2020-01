人氣席捲全球的韓國男團防彈少年團(BTS),將於下月21日推出新專輯《MAP OF THE SOUL : 7》回歸樂壇,而專輯在開始接受預訂的本月9日至15日的短短七日內,單是在韓國國內的預售量已突破342萬張,超越上一張專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》的268萬預售量紀錄,成為韓國史上預售量最高的專輯,而距離專輯正式發售仍有逾一個月,估計預售量仍會繼續上升。

BTS的新碟亦正在美國網站進行預售,在開售當日起,專輯便登上暢銷CD榜冠軍,直至今日亦守在榜首位置。而繼本月10日公開成員SUGA擔任主角的預告片後,BTS將於今日下午率先公開一首收錄在新碟的歌曲。