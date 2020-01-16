唔靠黃日華打本！黃芷晴計劃投資六位數開店

藝人黃芷晴出席旺角家樂坊 X 迪士尼《“Mick” the Holidays Bright》期間限定店活動擔任一日星級店長。經營首飾生意的黃芷晴被問到有甚麼推銷技巧？她笑說：「自己好被動，但係做一日店長就要主動少少，或者會同啲客講呢啲係店主自留款，都打算揀啲公仔畀媽咪，買啲利是封畀Daddy，以前都試過自己設計啲利是封畀Daddy。好開心可以做店長，自己細個夢想係幫呢個品牌設計產品。」

自己錢自己賺

黃芷晴一直靠自學創業，最近亦嘗試為朋友製作情人節花藝，又透露計劃投資六位數開設樓上烘焙店邊學邊做。問到會否叫爸爸黃日華打本開店？她則斷言說：「一定唔會，自己錢自己賺，佢都有畀意見我，叫我做生意要諗清楚。」

以前愛情大過天

問到會否變了女強人而忽略了感情？黃芷晴笑說：「我唔係女強人，都係慢慢學，反而依家想事業多啲，以前愛情大過天，依家覺得事業都可以再努力啲。自己個人又比較穩陣，之前都唔係好敢嘗試，都錯過咗機會，今年會試多啲。」問到會否擺風水陣增加財運？她說：「都會有睇吓啲生肖書，自己屬馬今年會辛苦少少， 風水陣就唔會喇。」