冇向霍汶希報告！陳家樂「坐監」冇得去旅行

由關智斌（Kenny）、陳家樂及楊天宇（Angus）主持的英皇網上節目《三夫當關》，日前播出第六集，為題「旅遊」。甫開始家樂先自爆2019年除了工作之外，都好少去旅行，事關自己在年頭曾犯錯被經理人霍汶希（Mani）懲罰︰「年頭做啲嘢冇同佢講，所以佢懲罰我冇得去旅行！」更抵死模仿Mani生氣拍枱：「從來冇人夠膽唔同我講佢做過啲乜嘢㗎！」所以要「坐監」至2020年。

講到各人2019年曾去過的旅遊，Angus指只去過一次台灣，兩位大師兄即逼供「同邊個去？」、「男定女？」、「女朋友？」，Angus機智回應：「冇女朋友！」豈料家樂立即反問：「係呢個旅程冇女朋友，定你冇女朋友啊？」令Angus招架不及，相當搞笑！

繼而討論和朋友去旅行最麻煩的事，家樂又把茅頭直指Angus，大爆對方好貪靚：「最怕男仔都要化妝，佢同我哋出街都要化妝，上次去澳門都要化妝。」讓Kenny驚呼：「吓！去澳門都要化妝？」其後他講到自己最怕遇到「口講無所謂，但其實好有所謂的人」，家樂聽後直接對號入座，Kenny搞笑衝向家樂大喊：「就係你呢啲咁嘅人啊，講起我都嬲！」

談及去旅行做過最瘋狂的事，Kenny自認在玩方面很大膽，例如跳降落傘、笨豬跳、或者雪地探險；家樂就指最瘋狂只是去看人妖show，並分享旅行時最驚險的經歷︰「舊年去墨西哥拍攝電影，得閒嗰陣會同公司同事出去玩，揸車途中遇到軍隊，仲被軍隊用槍口指住，最後要向軍隊展示電影拍攝許可證先可以放行。」

去到遊戲環節《三夫大電視》，只能以手指形容，是困難版大電視，令三夫都玩得頭痛不已，雖然遊戲王家樂對自己相當有自信，但最後卻由「執雞王」Kenny取勝，家樂大叫：「明明係我估得最多，形容得最好，點解係我輸呢！」還要接受一字馬唱歌的大懲罰。