設計腕錶奪銀獎　琦琦感激「伯樂」沈慧林

名模琦琦近年專注設計工作，除了自家首飾品牌外，還與腕錶品牌萬希泉設計腕錶。近日中國舉行的第四屆鐘錶設計大賽「藍光杯」，琦琦設計的兩款腕錶奪得銀獎，令她在鐘錶設計界嶄露頭角！此外，萬希泉董事顧問沈墨寧設計的龍鳳呈祥系列腕錶更勇奪特等獎，沈慧林（William）專誠相約二人一同慶功及拍照留念。首次奪得腕錶設計獎項的琦琦坦言感到非常榮幸，並感激在腕錶設計道路上遇上「伯樂」沈慧林和沈墨寧，實現她的腕錶設計師之夢，她說：「我從小已對設計充滿興趣，無論服飾、珠寶，還是手錶。與萬希泉合作，令我於鐘錶設計上的想法、構思，一一實現，每一次創作我也以用家的角度出發，必須美觀與實用兼備。（今年還會推出新款腕錶嗎？）正在構思，希望每年也能帶新驚喜給大家。」

獲冊封印尼拿督

而William踏入2020年喜事連連，除了腕錶獲得佳績，他還被冊封為印尼拿督和馬來西亞太平紳士。 日前於珠海出席授勳活動，獲印尼Maharaja國王Dr. Ir. M. Helmi Djamanie冊封為Kerajaan Kutai Mulawarman拿督，同時亦獲馬來西亞拿督Dr. Khaw Swee Wei頒發馬來西亞太平紳士榮譽，以表揚William於文化藝術推廣，以及慈善公益的貢獻。William坦言感到非常榮幸：「很高興能把不同地方的文化、特色，融入陀飛輪腕錶設計中，為不同慈善項目籌募善款。接下來不僅在香港，我們將與不同國家跨界合作，發放正能量。」