張涵予驚喜現身首映　彭于晏興奮抱實唔放

英皇電影《緊急救援》昨日於北京在旗下的戲院首映禮，導演林超賢、監製梁鳳英率領主角彭于晏、王彥霖、辛芷蕾、藍盈瑩、王雨甜、徐洋、陳家樂等出席，英皇主席楊受成亦專程赴會，現場有一百名真實救援人員組隊一同觀影，映後他們齊為影片點讚，除此之外，還有不少藝人好友到場，包括：黃建新、廖凡、杜江、黃子韜、鄭爽、魏晨等，於電影《湄公河行動》曾與林超賢、彭于晏（Eddie）並肩作戰的張涵予，驚喜現身讓Eddie無比激動，真情流露把張涵予緊緊抱起！

首映禮上，提到影片將上映，導演林超賢先向內地交通運輸部在《緊急救援》電影籌備和拍攝期間給予的支持表示由衷地感謝，接着向所有從事水上工作的搜救人致以崇高敬意；隨後，彭于晏提到在深水救援技潛訓練時，自己曾在15米左右的深度完成訓練動作，黑暗與缺氧的水下環境，給訓練和拍攝增加了不少難度，但最終他還是克服恐懼完成拍攝！

杜江讚林導厲害

《緊急救援》絕對是萬眾期待的年度大製作，眾多明星好友親自到場為電影助陣打氣，曾在《湄公河行動》與林超賢導演及Eddie「出生入死」的張涵予驚喜現身，久違了的好搭檔，在《緊急救援》首映禮上一見面就熱情相擁，Eddie更是激動得出盡全力熊抱張涵予，三大型男同走紅地氈，張涵予盛讚林超賢導演此次挑戰的新題材——海上救援，豪言：「比《湄公河行動》更精彩！」在《紅海行動》中與林導演合作過的杜江，也直呼導演厲害：「整部影片展現了四場救援，每一場救援都可以單獨拿出來拍成一個電影，觀眾絕不可錯過！」

鄭爽向林導自薦

擔任影片攝影指導，曾獲奧斯卡金像獎的鮑德熹坦言該片最大特點是：「甚麽都講究真，水、火、爆炸，最難拍的三樣，他（林超賢導演）都是真拍！」新生代演員黃子韜觀影時幾度落淚，他說：「我本來是想為王彥霖打氣，但觀影後被所有主創感動，《緊急救援》不管票房有多高，都是值得的！」同樣為助陣好友徐洋而來，憑劇集《微微一笑很傾城》爆紅的鄭爽，觀影後即場向導演林超賢自薦：「導演，你好，我叫鄭爽，這個電影太精彩了，以後一定找我合作！」同時，她還特意為徐洋送上甘蔗，預祝電影票房節節高升！

影帝廖凡對影片所展現的生死救援深受觸動，表示：「編劇太殘酷了！但我實實在在地感受到了對生命的尊重。」跟鄭爽一樣，廖凡亦主動向導演約戲：「以後拍這種電影的時候，一定把我也帶上。」

映後見面會上，真實救援團隊齊齊起立，向《緊急救援》導演及主角敬禮，用最鄭重的方式感謝他們用這樣好的電影記錄救援人員；面對如此隆重的感謝，所有主創也用同樣的方式回應在場的救援英雄。英皇電影《緊急救援》中國內地已定於2020年大年初一上映，香港亦將於2月6日（初十三）正式開畫！