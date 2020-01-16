張繼聰拍打戲食花生　毛舜筠學詠春做打女夢碎

藝人張繼聰於新片《肥龍過江》飾演「宇宙最強」甄子丹好兄弟，他與同片飾演火鍋店老闆娘的毛舜筠（毛毛）受訪，面對打得之人子丹，二人同聲指事前已問清楚不用拍打戲才簽約，阿聰說：「我嘅動作場面係搞笑嘅，佢哋打時我就食花生睇囉！不過都珍惜今次同丹爺合作機會，欣賞佢用音樂配合場口。（想試演動作戲？）咁要從拉筋做起，應該下世先開始得。」

讚甄子丹彈得一手好鋼琴

而毛毛則表示在戲中與該片監製兼演員王晶有一條淡淡的感情線，主力是搞笑。年輕時她曾想過向動作演員方向進發，還專程學詠春，可惜筋骨未夠柔軟，一踢腳就「露餡」，最終劇組要出動假腳取替，及後亦因抵受不住拳腳力度，最終打沉了這個想法。

談到與張繼聰及子丹合作，原來毛毛與阿聰沒有同場對手戲，寄望將來再有機會真正合作。至於子丹，毛毛指當年合作電影時已感覺對方驚為天人：「做動作指導之餘，休息時見佢彈得一手好鋼琴，好勁，所以佢識運用音樂去配合動作，圈中應該冇乜邊個得，我同佢都有對手戲，但硬係有個王晶喺度囉！」

場地：富薈旺角酒店

毛舜筠服裝：Marella

張繼聰服裝：Brunello Cucinelli

髮型：Jobby Lee @ Leighton Aveda