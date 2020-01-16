遭逢「三劫」！李思林抑鬱靠李玟走出低谷

李玟胞姐李思林（Nancy）2013年嫁給德籍老公，為家庭她願意放棄李玟經理人工作，移居德國長住，不幸地三年前遭逢牙醫事故、情緒抑鬱、去年與老公分手，接二連三打擊，令她跌落谷底。

辦緊離婚手續

眼前開心又健康的Nancy，估不到三年前曾經痛苦不堪，全靠瑜伽和聽佛經，扶她一把，重新做人。她說：「好不幸，好多唔如意事情，令婚姻出現問題，當中性格、大家處理事情同情緒方式唔一樣，可能係中國人同外國人表達唔同。（同先生分開咗？）分開咗差不多成年，手續辦咗9成。（邊個提出？）我會覺得係我，過去一、兩年Suffering太大，醫生話我有啲抑鬱。我諗，當一個人牙痛，外人只見到我乸埋口臉，但裏面嘅痛外人感受唔到，而且我真係牙痛添啦！希望鼠年，唔應該痛嘅地方，整番好晒。」

李玟日哦夜哦

她承認牙醫事故影響了情緒，也影響多方面的決定：「呢啲決定對自己未必係好。」但她跟自己說人生不如意事，不可預計，只能叫自己努力。還有李玟的「哦功」也是動力，她笑說：「我每一個屋企人都係我精神動力，佢哋想我從谷底爬起身，唔好放棄，每一日都鼓勵，佢哦我，但係想我好，只想我快樂，佢都算少，我媽媽強勁啲。」

做瑜伽聽佛經

Nancy說當突如奇來打擊，令她束手無措，當時偶然下接觸瑜伽及聽佛經，發覺佛教和瑜伽原來相輔相承。最近她完成200小時瑜伽老師牌，兼拍了一部網劇《快樂520》，一樣接一樣好事發生，她表示：「同劇演員個個中央演藝學院畢業，好強沙紙，我乜都唔係，冇拍過劇集，但發覺種種亂到不得了嘅事情發生後，令我好明白劇本。初初第一個月，成日同自己講唔得㗎啦，最後嗰個月鍾意咗拍劇！」

場地及瑜伽服裝：Pure Yoga