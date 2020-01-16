衝破傳統！朱晨麗一醬功成收服何廣沛

無綫新劇《大醬園》於下星期一晚（20日）九點半在翡翠台啟播，劇集由朱晨麗、何廣沛、吳岱融、龔慈恩、龔嘉欣、吳業坤等演出非一般的家業劇，以民初醬油業為背景，除了道盡劇中百年老字號萬冠園的家族鬥爭、興衰改革外，更包攬奇情、神怪、奪寶元素， 故事相當創新。

劇中女主角朱晨麗由醬油廠女工做起，憑着不屈不撓「阿信精神」的堅忍毅力，打破醬油廠「傳男不傳女，傳內不傳外」的舊規而成為學徒，後來更帶領醬油廠改革走出困局。期間她與二世祖何廣沛邂逅，由鬥氣冤家開始，展開一段情緣，患難見真情，而兩人的身份亦隱藏重大秘密。

上山下水 吃盡苦頭

朱晨麗拍攝《大醬園》可謂刻苦耐勞，除了有不少動作場面挑戰體力，亦要上山落水，拍攝時更一度中暑暈倒，吃盡苦頭，她說：「今次角色好實幹，能屈能伸，決心保護家人，佢係一個女強人，事業令我不斷成長，變成一個傳奇人物。角色某啲地方都好似我，所以感覺好似做番自己咁。」

為了拍出製造醬油的真實狀況，演員要落手落腳製作豉油，朱晨麗說：「拍完之後明白整豉油真係好多工序、好辛苦，拍攝希望將製作豉油還原，所以要落手落腳去做，所以都吸咗好多噏味、霉味，拍完之後覺得自己真係識整豉油，哈哈！」

玩世不恭 情深一往

緋聞情侶朱晨麗與何廣沛可謂奉旨拍拖，劇中有不少親熱場面，何廣沛飾演的二世祖雖然貪玩，但對朱晨麗卻一往情深，對父母吳岱融和龔慈恩孝順有加，對家庭無私奉獻。

龔嘉欣捱過苦 奸得有道理

龔嘉欣一改過往戲路扮演劇中的奸角，不斷借身邊人力爭上游，利用好姊妹朱晨麗、工頭吳業坤之餘，更下嫁專員袁文傑，壞事做盡，角色相當出位。講到演出奸角，龔嘉欣說：「做演員冇所謂，因為每套劇嘅角色唔同，就算係奸角都冇所謂。角色奸亦有佢嘅原因，因為佢由細到大都捱得好辛苦，佢嘅行為只係想保護自己。」

劇中龔嘉欣要演繹不同階段，她笑說：「最深印象係經常要換妝、換髮型，好攰，因為角色有三個階段，有時拍攝一日要轉足三次頭、三次妝，淡妝轉濃妝，又轉番淡妝，真係幾攰。」

龔慈恩又嫁吳岱融 拍住守家業

繼近期的劇集《牛下女高音》扮演夫妻深入民心，吳岱融與龔慈恩在《大醬園》再做一對，可謂「御用夫妻」。吳岱融飾演百年老字號萬冠園的大當家，正直的他既要守住家業，對內頂住兄弟間的家族鬥爭，對外則要抵抗同行死對頭李國麟與軍閥袁文傑的步步進逼。

龔慈恩則飾演吳岱融的賢內助，憑着人生智慧與家族的煩友車婉婉、郭少芸周旋，兩公婆齊齊撐起頭家。曾多次演夫妻的龔慈恩被問到可希望「換夫」，她笑謂再做夫妻也沒所謂，最重要是配合角色需要。