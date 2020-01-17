長期遭監視　高恩雅爆曾被老闆用棒頭棍打頭

高恩雅在胞弟Mir的YouTube頻道影片中大爆過往曾被事務所老闆施暴的經歷。

韓國女星高恩雅最近在胞弟、男團MBLAQ成員Mir的YouTube節目上，大談過往做演員時的不快遭遇，大爆曾被一同拍攝的女演員挑撥離間，令她遭工作人員杯葛，又曾在電影節上遭前輩女星搶去晚裝，令她要穿着不合身的裙赴會，在前日公開的影片中，高恩雅繼續爆料，指過往曾遭事務所老闆用棒球棍打頭，令她留下心理陰影。

高恩雅指她曾與某前輩演員傳拍拖，當時她本來與造型師姊姊相約去看電影，但有人就向事務所舉報，指她是與男人去看戲，事務所知道後便派經理人到戲院帶走高恩雅，造型師則被嚇走，高恩雅回想當時的情景：「佢哋喺我手袋搵到戲飛，仲打電話畀戲院，問我係同邊個去睇戲，當時老闆用棒球棍打我個頭，痛到好似頭骨都要斷，差啲暈過去，之後仲叫我轉身，打我大髀。」

她更指當時父母亦曾因為自己受苦：「我突然收到電話，去到公司就見到媽媽跪住喺地，公司仲打電話畀爸爸，問佢要違約金，爸爸係鄉下人，梗係畀佢哋嚇親。」高恩雅又大爆當時事務所老闆要求她去公司匯報行蹤，更吩咐寓所保安監視她，經理人亦會在凌晨按門鈴確認她是否在家，並指當時一直被事務所拖欠酬勞。

不過其後Mir與高恩雅就強調最近的藝人待遇已改善很多：「大家喜歡嘅藝人唔會受到咁嘅待遇，只係想講我曾經有咁嘅經歷。」