東方日報C2：崔碧珈篩走渣男「重生」上市

擁有36G勁爆身材的女星崔碧珈，去年底與歌手吳浩康分手，面對不愉快愛情經歷，她未有被嚇怕，仍然相信愛情能為工作帶來動力，又直言不介意與窮小子拍拖，只求對方上進。

「咪神」崔碧珈（Anita）去年底甩拖結束一年情，隔空斥吳浩康（Deep）是大話精，似乎不歡而散。回復單身的Anita日前受訪，坦言未有被過去不如意的愛情經歷嚇親，仍然相信愛情：「我覺得事業同愛情可以並存，愛情係支持我努力嘅動力。」但不會再優先揀圈中人：「以前鍾意圈中人，幕前幕後都得，覺得有多啲共識，但依家冇咩所謂，最緊要相處到。」

結婚只為生仔

Anita表示擇偶條件跟過去大致一樣，希望另一半孝順、對事業有野心及專一，亦不介意跟窮小子拍拖：「過去男友冇乜邊個有錢，你有野心去上進，我一定唔會睇小，但我怕啲人財政有問題，脾氣通常都差啲。（唔再揀花弗男？）唔忠誠當然唔得，但我唔會話佢外形似花弗就一定係，會親身認識、溝通咗先。」至於講大話是否死罪？她說：「要睇佢講咩大話，有時係累積。如果涉及自己底線，傷到大家嘅心就唔得。（新年會求姻緣？）唔會刻意求，但我唔會日日喺屋企，會不斷識朋友，幾時再拍拖就隨緣！（接受異地戀？）咁我又唔鍾意外地人，始終鍾意華人，可能係文化問題。」問會否給自己定下結婚時限？她直言結婚只為生BB，即使終身不嫁也沒問題：「有時結婚都會離婚啦！」

歐洲三語開工

近兩年少了在港曝光的Anita，其實工作忙到爆，只是轉陣地到歐洲開工，為一套法國電影做監製及演員：「台前幕後嘅人分別係講英文、法文同意大利文，所以一件事要講三次，加上歐洲人做嘢唔似得香港人咁趕，進度比較慢，預計今年有得睇。」她又計劃今年到美國拍攝一些影視作品，但絕不會放棄香港及華語市場，希望簽新經理人公司安排工作。

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