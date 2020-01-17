去勻四大時裝周行騷　蔣浩鈴唔介意異地戀

名模Cara G.師妹蔣浩鈴（Abby）去年事業大豐收，完成紐約、倫敦、米蘭及巴黎四大時裝周的大滿貫，並為兒時偶像行騷。單身的她表示不介意發展異地戀，反正每年有一半時間不在香港。

模特兒蔣浩鈴甫出道便登上國際時裝舞台，去年她終於實現了模特兒夢寐以求的目標，足迹遍及紐約、倫敦、米蘭及巴黎四大時裝周，她說：「終於集齊，好似儲寵物小精靈咁！」去年Abby在英國逗留了兩個月，最深刻是行了模特兒生涯中最喜歡的一場騷：「嗰場騷係Hello Kitty做主題，係我兒時偶像，我試鏡時未知會行呢場騷，唔知會着邊件衫，當我着住套衫行騷嘅時候，全身起晒雞皮，由妝到件衫都好靚，好滿足。」

性格開朗的她，不喜歡板起塊面，無奈行騷要裝酷：「所以今次行騷可以表現得好開心！」

自認路癡要公仔陪

Abby一年有一半時間在外地工作，最初當模特兒，很多東西需要克服：「我係路癡，記得第一次去米蘭行騷，花咗六、七個鐘先由機場去到住宿嘅地點，中間轉咗好多程車。我又係個極容易思鄉嘅人，我唔鍾意離開香港，每次去外地都會帶一隻公仔陪我，所以如果倫敦、紐約、米蘭同巴黎畀我揀，我最鍾意倫敦，因為同香港最近似，令我有少少家嘅感覺。（你唔鍾意飛，唔可以發展異地戀？）我唔介意，但暫時未有外國男友，其實香港男友同外國男友係冇分別，因為我經常唔喺香港，如果搵外國男友，就要搵個我鍾意留低嘅地方。」