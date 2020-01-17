返港選美日日喊　鞏姿希能操五語圓主播夢

無綫娛樂台主播鞏姿希參加港姐入行，原來當年選美只為增加個人閱歷，不求任何名次，更表示非常感恩，入行短短一年多便能主持多個節目，覺得每日充滿挑戰性及新鮮感。

鞏姿希（Krystl）2018年參加香港小姐競選入行，雖然沒有獲得任何獎項，但簽約加入無綫後，成為無綫娛樂台主播，近日更在節目《Do姐有問題》及《出走地圖》亮相。她說：「我好想有個故事第時可以同番小朋友講，話我當初有去參選港姐，因為唔係人人可以經歷到，所以唔係好注重結果。（冇打算入三甲？）完全冇。」

落選後，她被安排加入娛樂台擔任主播，並參與不同綜藝節目演出：「冇諗過入行咁短時間已經有呢個機會，我真係好鍾意拍綜藝節目，因為可以做番自己，想跟住呢條路去行。」Krystl能講粵、普、英、日及韓五種語言，她笑言可以學以致用：「我好鍾意一個團隊去完成一件事。（拍劇？）暫時只係想專心做好一件事，所以好想繼續做主持。」

生活節奏太快

雖然每日工作帶給她新鮮感及動力，但原來亦曾有不習慣的地方：「我喺香港長大，之後去咗英國讀書，返嚟只係一年多，有段時間我日日返到屋企就喊，覺得香港節奏太快，好多人，好彩之後喺娛樂台識咗好多人，大家好肯教我同幫我。」

場地：牛魔

髮型：Alva lam@HAiR