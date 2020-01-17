被非禮唔敢出聲　楊柳青習武等做女英雄

楊柳青近年向打女之路進發，密密運動及練習武藝，希望在鏡頭前挑戰女英雄角色！單身逾三年的她外表冷傲，私底下卻是攬公仔入睡的小女人，渴望找到將她寵壞的真命天子。

在劇集《解決師》中有性感演出的楊柳青（Wiyona）其實是打得之人，入行初期的主要工作是模特兒及主持，近年矢志做武打演員，狂操體能又報讀有關武打的課程，望殺出一片天！

不說不知，Wiyona從前個性內向柔弱，試過在車廂被非禮也不敢出聲，自從積極運動後，她身形愈來愈Fit，最重要是變得更有自信：「練武後真係冇遇過色狼，可能有股氣場，佢哋通常會蝦啲怕事嘅女仔，前排見到有男人貼住個女學生後面，我上去問個女仔有咩幫手，個男人即刻走咗，令我有種儆惡懲奸嘅感覺。」

充滿正義感的她希望有機會多拍動作片，最想扮演盜墓者羅拉或神奇女俠的女英雄角色。

鱷魚頭老襯底

Wiyona外表堅強Sharp醒，卻保留着一顆少女心，出埠工作要攬公仔瞓覺才有安全感，她笑說：「好多新識嘅朋友都誤會我，以為我好醒目，其實我好多蝦碌嘢，朋友都成日笑我係路癡同大頭蝦，最近接拍咗部搞笑戲，可以挑戰吓喜劇天分。」

過去幾年，Wiyona花大量時間為事業增值，轉眼已單身逾三年，會否心急拍拖？她直言也想找個人依靠：「想嘗試約會，攰嗰陣有人依靠吓。（鍾意邊類型？）運動型，以前鍾意靚仔高大，但依家着重性格多啲，都想搵個會寵壞我嘅人。」

場地：eliment Fitlax