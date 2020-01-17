柳妍熙碌人情卡　搵周杰倫導師造星

致力助青少年圓音樂夢的歌手柳妍熙，日前在音樂大賞中擔任星級評委，看見參賽者被淘汰不禁落淚。她自爆在追夢過程中也經歷過挫敗，並以過來人身份鼓勵參賽者不要氣餒，要堅持才能得到最後勝利！

柳妍熙日前在廣州出席國際青少年流行音樂大賞，除任星級評委外，還以活動發起人身份為參賽者打氣，她指參賽者多達過萬人：「佢哋來自唔同地區、唔同國度，但全部都有音樂夢想。喺今次廣州站決賽，有三名選手可以得到獎學金，同接受藝人練習生統訓學院嘅訓練，導師係周杰倫、A-Lin、蔡依林呢啲台灣一線巨星嘅御用導師，成績優異者仲有機會亮相內地電影頻道節目同得到合約。」而她的最大目標，是讓參賽者學到更多專業知識，將來學以致用。

助人追夢同時，柳妍熙亦覺得獲益良多：「事事親力親為，第一次感受幕後工作嘅辛苦，令我更珍惜同事對我嘅付出。」她碌盡人情卡，邀得歌手關楚耀、內地電影頻道的高層、世界男模亞軍、中國四大時裝周活動總編導，甚至美國樂壇傳奇人物、曾提名格林美的爵士歌手Howard McCrary任星級評委，希望他們的意見有助參賽者成長。

任評委勾起回憶

比賽中最令柳妍熙難忘的，是參賽者被淘汰離場一刻，她深深體會到比賽殘酷，機會只留給有準備的人：「令我諗起自己都係個追逐夢想嘅人，喺追夢嘅過程中同樣經歷挫折，所以我將自己嘅故事用歌曲《朗誦者》分享畀在座每一位追夢少年，鼓勵佢哋唔好放棄。」