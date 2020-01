26歲美國小天后Ariana Grande上年推出歌曲《7 Rings》,大受歡迎,不過卻被控抄襲!作曲人Josh Stone入稟指他於2017年1月創作歌曲《You Need It, I Got It》,其歌詞「You need it, I got it. You want it, I got it.(你需要嗰樣嘢,我有嗰樣嘢。你想要嗰樣嘢,我有嗰樣嘢。)」與《7 Rings》中的「I want it, I got it, I want it, I got it.(我想要嗰樣嘢,我有嗰樣嘢,我想要嗰樣嘢,我有嗰樣嘢)」相似。

網友得悉官司後,前往Josh的YouTube戶口聆聽其聲稱被抄襲的歌曲《You Need It, I Got It》,有人嘲諷兩曲根本不同,而Josh兩年來只有幾千點擊,如果不是新聞流量也不會上升,質疑Ariana怎麼會聽過他,又指該歌詞非常簡單,人人也可以想到。