南韓國腳朴柱昊於上月底出席《KBS演藝大賞》,憑參演親子節目《超人回來了》與其他「超人」爸爸一起捧大獎,更突然宣布喜訊,自爆外籍妻子安娜懷有第3胎,一對混血子女娜恩及健厚很快會多個細佬妹。

安娜昨晚在Instagram上傳牽着BB小手的照片,並留言表示:「13.01.2020 Hello there baby Park. And happy birthday」公布BB已順利於本周一出世,又祝昨日33歲生辰的老公生日快樂。《超人》節目組第一時間向朴家迎來新成員送上祝福,並期待新成員加盟節目。安娜未有透露BB性別,但據悉是一名男嬰,而從照片來看,BB出生時頭髮已很濃密,獲大批「超人」迷送上祝福。

此外,專注湊一對龍鳳胎的女星李英愛昨日亦在社交網上傳與子女的新照,並發文表示:「參觀展覽,體驗美術,雙胞胎媽媽在發電。」