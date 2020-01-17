生物股長結他手涉強姦　事務所否認擬提告

曾多次演出《紅白歌唱大賽》的日本人氣樂隊生物股長，37歲結他手山下穗尊爆出性侵醜聞，雜誌《FRIDAY》爆料山下疑於去年2月於寓所強姦一名20多歲的OL。山下所屬事務所昨晚發聲明否認，又指責雜誌捏造，不排除控告雜誌誹謗。

據雜誌報道，受害人於去年2月尾，與山下約會後獲邀到其寓所飲酒，在她飲醉後意識矇矓之後，與對方發生性關係。受害人向雜誌公開兩人LINE對話，她表示最初因害怕而沒有即時報警，直至6月才報警，但警方沒有被受理調查。女受害人指控遭山下「強姦」，對要他道歉，又被爆料山下曾批評同隊的女主音吉岡聖惠，以及樂隊JUDY AND MARY的女主音YUKI是醜女。

山下所屬事務所昨晚發聲明反擊，否認有關強姦指控。事務所又指曾檢查山下的手機，沒有發現相關LINE對話及曾刪除對方的痕跡，懷疑雜誌捏造，並透露已向雜誌出版社發出警告信，不排除告上法庭。

今年是生物股長出道20周年，樂隊於3年前以「放牧」為由宣布停工，直至前年11月才復工。而山下於去年7月曾爆出桃色醜聞，被指私生活相當混亂，曾一腳踏多船。