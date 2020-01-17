青春不分年齡　On仔下月伊館搞「入會」儀式

歌手陳健安（On仔）到電台宣傳新歌《未知道》，他表示歌曲是為下月28日在伊館舉行的演唱會創作：「上隻碟後好多人問下隻碟諗住點，我話未知呀，依家社會狀態大家都未知之後點，大家會不安同恐懼，但我相信憑自己想像力同信念可以建構未來。」他又笑言新歌幾難唱，因作歌時想像兩個人不停跑。

嫌唱一場好嘥

至於演唱會當日會為歌迷舉行「入會」儀式：「到時會準備六種唔同顏色嘅筆畀大家揀，然後畫彩繪喺塊面度。」而演唱會主題圍繞青春，希望為大家帶來訊息：「青春係個心態，唔係年齡。」門票今日公開始發售，半日已差不多售罄，只餘下單丁位。問可會加場？他笑言：「未有諗法，但我梗係想啦，最好唱足十場，一場好嘥。」

成個獻畀大家

現時On仔正努力為演唱會備戰，笑言以踢世界盃心態備戰：「每日要練歌、健身、記歌詞、拉筋同冥想。」問時可會除衫騷肌？他說：「會Keep住最Fit狀態，睇吓到時氣氛，睇吓大家搞唔搞到我High，成個人都會獻畀大家。」而C AllStar三位兄弟會來捧場，但笑言未來合體時才會一起唱歌。