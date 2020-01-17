粉紅西裝襲法國時裝周　黃宗澤上台熱舞

藝人黃宗澤（Bosco）向來對時裝感興趣，近日首次應品牌之邀出席法國時裝周。Bosco準備了鮮粉紅色的西裝示人，戴上黑超，在法國巴黎的街頭拍照，由於非常搶鏡奪目，吸引不少當地的時裝記者上前拍照，Bosco表示：「我第一次去時裝周，好似成班學生去交流咁，感覺好新鮮。自己差唔多十年冇去巴黎，今次難得完成晒手頭上工作，就可以寓工作於娛樂，周圍去食嘢同埋購物。」

途人爭相集郵

Bosoc自爆到步的第一日已經失手，大手購入多件名牌外套，他說：「辛苦賺錢，見到自己好鍾意嘅靚嘢，都好想獎勵吓自己，哈哈，係咪好多藉口呀？」由於當地時裝周活動設於著名藝術館龐比度中心，附近有不少華人旅客觀光，他們見到Bosco都興奮莫名，頻頻上前要求合照，Bosco都大方滿足大家要求，連接載的司機、旁邊的途人都求合照，在街頭造成一陣小哄動。由於人數眾多，Bosco又不停跟大家聊天，幾乎忘記入場時間，幸好工作人員提醒，立即進場欣賞時裝騷。

上台High爆跳舞

時裝騷的最後，大會邀請到現場樂隊演奏強勁的音樂，模特兒主動邀請Bosco上台一齊跳舞狂歡，Bosco即時不甘示弱High爆熱舞，他說：「其實當下真係有啲受寵若驚，不過因為現場個氣氛好開心同輕鬆，感覺玩得投入，我都已經唔記得咗自己跳啲咩，不過真係好難忘嘅一次經歷。」