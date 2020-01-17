郭富城珍惜當下　千嬅反思人際溝通隔膜

由郭富城（城城）、楊千嬅、張達明與鮑起靜等，主演的電影《麥路人》日前舉行名人友好場，匯集一眾圈內友好捧場，包括鄭丹瑞、唐詩詠、洪永城、譚耀文、蔡一智、孫佳君、湯怡、連詩雅等，場面熱鬧。當日四位主角聯同監製鄭保瑞及導演黃慶勳現身謝票。電影公司更於當日推出電影主題曲《灰色星塵》的「情懷篇」，以富電影感的劇照，剪輯成MV。

城城表示該戲的劇本很打動他，希望電影帶出正面的訊息，令大家明白幸福不是必然，珍惜當下，提到由他主唱的電影主題曲，他指這首歌是他今年第一首電影主題曲，特別感謝金培達老師及小美創作出觸動心弦的旋律及歌詞，希望唱出無家者對回家的渴望。

千嬅表示電影中一眾「麥難民」，帶出現今人與人之間的溝通隔膜，令人反思。鮑起靜則表示開心可以再飾演城城媽媽，她說：「我當時未知個故事講乜，但聽到話演城城媽咪，我太高興就即時答應，覺得套電影好有意思，好榮幸可以演出。」達明稱今次是首度跟城城合作，他在現場拿出一本書送給城城，並邀約他演音樂劇：「呢本書係我1988年寫嘅第一個劇本，希望將來可以同城城合作。」