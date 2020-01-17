同管弦樂團Jam歌　蘇慧恩着到好似結婚

歌手蘇慧恩（Ophelia）以一身公主Look現身荃灣大會堂，為今晚的管弦樂團音樂會綵排，她透露除了會演繹重新編曲的《一馬平川》之外，還會獻唱兩首迪士尼卡通片主題曲。首次跟管弦樂團合作，Ophelia大叫怕怕：「驚到手都震！未試過有成70幾個樂手喺後面幫自己伴奏，係一個好難得嘅機會，好榮幸獲樂團指揮朋友邀請，佢幫我揀咗兩首卡通片主題曲，對我嚟講都好高難道，因為個音域係超出平時唱歌，但佢好想我嘗試，咁我都覺得做歌手係要一次比一次突破自己，有秘密搵聲樂老師操練，而且有將嗰兩套卡通片睇一次，加深認識，仲專登着得公主啲嚟配合，當自己結婚咁！」

Ophelia年中將會舉行演唱會，正入紙申請場地：「想畀大家見到一個嶄新嘅我，九展Music Zone同旺角麥花臣場館都有申請。（想細場定大場？）梗係更上一層樓去大啲場地，之前都喺Music Zone搞過兩次，其實今日呢個場已經係升級咗，有1,000個座位，全場爆滿，當係預演。」稍後她會推出多兩首新歌，至於農曆新年會留港度歲。