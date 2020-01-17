目標做翻譯！蔣家旻打書釘精修日文

蔣家旻趁新劇未開拍，到書局打書釘，精修日文，自毛增值。

慳家打書釘蔣家旻（Angel）熱愛日本文化，學習日文長達8年，並已考獲N2級數，之前更到當地短期留學進修。Angel期望學以致用，將來向翻譯方面發展，故每逢有空檔，都勤力上日文堂。

揀教材揀半粒鐘

日前下午2時許，穿毛衣襯長褲及戴帽的Angel現身銅鑼灣，她入了商場內一間大型書店，先往日本文學區睇書，未幾就拿了一本書在附近搵位坐低，跟其他顧客排排坐打書釘，睇得相當投入。Angel之後轉陣語文區，仔細研究手上幾本日語教材，似乎正在考慮要買哪本，心大心細的她近半小時後才揀啱心水，拿着教材去收銀處，見她響應環保，未有索取膠袋。

上堂前「掃街」醫肚

Angel買完書就到附近超市買樽裝飲品，一手拿書、一手拿飲料的她徒步沿灣仔方向走，途經一間小食店時買了魚蛋及燒賣等小食。期間，她從手袋內拿出類似學生證的證件，並一直講電話，之後步入灣仔一棟商廈，樓上有日本語專業學校，似乎她是買定下午茶，打算趁上堂前開餐醫肚，認真知慳識儉！

記者事後聯絡Angel，她接受電訪問時透露正準備修讀N1日文課程：「對翻譯有啲興趣，所以想嘗試吓學N1，嚟緊會忙拍劇，未必有時間讀，但都會抽時間學，呢個係2020年嘅目標。」

P.S.日本語能力試驗共分N1、N2、N3、N4、N5五個級數，N5最簡單； N1最難。