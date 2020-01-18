【無限奶令】余思霆于淼獲封新一代咪神

擋不住的「峰」情！當元老級咪神包括高海寧、歐陽巧瑩及陳芷尤等紛紛「收咪」或離巢，實施「限奶令」的無綫仍有無限咪神「胸」湧而出。網民推舉2020年五大無綫咪神，當中視近日憑劇集《多功能老婆》飾演34D小三上位的于淼，以及33C華姐冠軍余思霆為「進擊的咪神」，揚言視于淼為前輩的余思霆自稱根本冇得比，于淼則坦言性感零底線，全裸演出no problem！

「至強腿精」爆自信

余思霆

年齡：25歲

三圍：33C、24.5、34.5

身高：1米74

學歷：奧爾巴尼大學舞蹈系

2017年華姐冠軍余思霆，在劇集《她。她。她的少女時代》中大玩制服誘惑以護士Look電爆大叔曹永廉深入民心。愛網晒水着照盡騷「湯碗胸」的她，更有另一武器43吋長腿，被網民稱為「至強腿精」，她熱愛水上運動及芭蕾舞外，更是三屆「台北市青年杯花式溜冰比賽」外縣市組冠軍，實力兼備。對於獲網民捧為咪神她直認開心：「有人討論係一件好事，不過近呢年肥咗少少，全身都豐滿咗，有好有唔好，上身豐滿啲，但大髀就肥啲。如果以身材同樣貌嚟講，我覺得自己身材係高分過個樣。至於優勢應該係腿，本身都算高。」至於網民將她與于淼比較，她說：「根本冇得比，因為佢係前輩，佢都係華姐出身，做《多》劇做得好好，係我要學習嘅對象。」

全裸演出冇問題

于淼

年齡：29歲

三圍：34D、24、35

身高：1米72

學歷：大連民族學院國際商學院畢業

華姐出身的于淼由北京來港發展多年，近期憑劇集《多功能老婆》飾演小三「顏成功」、拆散楊千嬅及黃浩然而成功搶盡人氣，更因跟內地女星范冰冰撞樣而獲「將軍澳范冰冰」美譽！禾桿冚珍珠，私藏34D過人「胸器」的她，網民一致推舉為無論顏值、身材及氣場超班的「進擊的咪神」之一。揚言今年目標是練出「蜜桃臀」的她說：「多謝網民抬舉，我覺得性感唔係只講身材，笑容都好緊要，好多外國女星笑起嚟真係電死人。我反而鍾意露背，仲想操弗有蜜桃臀，Pat Pat翹起係最Sexy，至於身材係要講整體美，唔係集中某部分。」談到性感底線，她揚言為演出可以像湯唯般豁出去：「如果好似湯唯拍《色，戒》咁，我都可以，只要係劇本合情合理同舒服，唔係賣弄就可以！」

100%陽光咪神

劉穎鏇

年齡：22歲

三圍：34.5D、25.5、35.5

身高：1米76

學歷：亞利桑那州立大學工商管理系

備受力捧的2016年港姐亞軍劉穎鏇，早年在劇集《兄弟》飾演女拳手，拳拳到肉加上高顏值，已令宅男注視，近年憑《學是學非》成功入屋，老少咸宜，單是Instagram的追隨者已超過23萬。5歲開始打籃球，愛踩單車等運動的她練就一副好身材，難怪獲網民盛讚為「100%陽光咪神」！她說：「唔覺得自己係（咪神），但多謝網友咁支持，希望佢哋會支持我嘅工作如《學是學非》等，同埋希望我啲劇集快啲出，等佢哋可以留意多啲。」

「姣」森美出位

鄧以婷

年齡：29歲

三圍：34C、25、35.5

身高：1米72

學歷：中學畢業

在熱播劇《黃金有罪》飾演舞女的鄧以婷近年被網民指為「無綫御用姣花」，其中在《誇世代》胸壓森美拍床照更成網民熱話，在節目《3日2夜》浸溫泉晒事業線同樣成話題。對於被推舉為新一代咪神，她說：「唔敢當，對手太強，我冇信心！性感唔係只靠着衫，其他靚女嘅IG我成日睇，好似劉穎鏇笑容好性感，余思霆對腳都好Sexy！我唔介意人哋覺得我性感，只係唔想人哋覺得我只係識得性感。」

「豐胸」靠側臥

胡美貽

年齡：25歲

三圍：35D、24、35

身高：1米68

學歷：加州大學歐文分校經濟系

2017年落選港姐胡美貽，曾在旅遊節目《3日2夜》晒35D「心形胸」令網民眼前一亮。有腦有身材的她，和朋友合資700萬元在馬來西亞買30畝地種榴槤，又在港澳兩地開榴槤甜品店。自謙身材不算「神級」的她說：「余思霆、鄧以婷同劉溫馨比較瘦，我就睇落較有肉地，希望畀到人體態靚、Positive嘅感覺。美胸方法係，適當嘅按摩都需要，始終係脂肪，要促進血液循環，我平時唔會仰臥，多數側瞓，發現好似是但一邊會大啲咁，依家減緊肥，好似細咗啲。」