【積極行善的成果】程瑤獲頒非牟利機構獎

慈善團體仁美清叙近年積極推動及參與慈善活動，早前遠赴柬埔寨探訪及捐助當地學校，繼去年底獲香港星級品牌頒獎禮2019頒發「非牟利機構獎」後，最近仁美再次獲獎，肯定她們過去一年對社會的貢獻。仁美主席程瑤與副主席陳綺明、王景珍及吳夢等到尖沙咀出席「香港健康產業大獎」，獲頒發「健康企業NGO」獎項，程瑤直言能獲外畀肯定仁美非常開心，直言今年會繼續推動慈善工作，她說︰「很感謝一班成員的參與，大家都有共同目標，向社會發放正能量，幫助有需要的人。去年有很多新成員加入，她們聽到做慈善都一呼百應，希望今年會再推動多點慈善工作，回饋社會。」

為澳洲山火出一分力

此外，程瑤透露之前推出的慈善月曆已被各位善長買清光，計劃將籌得的善款去捐助流浪和棄養狗隻，還透露將會捐助澳洲野生動物醫院，幫助受澳洲山火影響的樹熊及其他動物，她說︰「澳洲山火影響嚴重，所以我都想出一點力喚起大眾注意，我除了為仁美清叙捐助澳洲當地的動物醫院外，還希望運用我在籌辦活動的力量，洽談大型旅遊活動在澳洲當地舉行，與動物近距離接觸，使更多人關注澳洲野生動物。」