永瀨廉主演《飆速宅男》真人版電影唔夠宅　

日本漫畫家渡邊航筆下以單車為題材的人氣漫畫《飆速宅男》，宣布首次開拍真人版電影，由尊尼人氣組合King & Prince成員永瀨廉擔正，扮演宅男主角小野田坂道，與女星橋本環奈及男星伊藤健太郎合作。

《飆速宅男》講述男主角小野田坂道是一名熱愛動漫的秋葉原宅男，為慳錢而每日踩單車來回千葉的學校與秋葉原，因而練出的超強耐力，獲邀加入校內的單車部向全國高中單車冠軍進發。原著漫畫由2008年連載至今推出了64期單行本，累積銷量超過1700萬本，曾先後改編成動畫、真人版劇集及舞台劇。

扮演小野田坂道的永瀨廉，由去年12月開始單車特訓，他率先公開戲中踩單車的造型，但被網民勁批造型未夠「宅」，與原著相差甚遠。伊藤健太郎則飾演其隊友兼對手今泉俊輔，而橋本環奈飾演發現小野田才華的女主角寒咲幹。曾演出《飆速宅男》劇集的40歲男星瀧川英治，3年前拍攝單車比賽戲份時發生意外，導致下半身不遂，電影版拍攝亦要多加注意安全。電影由導演三木康一郎執道，於下月開鏡，8月14日上映。