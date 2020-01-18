大爆料！《愛回家》KC Ma姐關係變密切？

處境劇《愛．回家之開心速遞》兩位演員歐瑞偉（KC）與何綺雲（Ma姐）聯同藝人郭千瑜今日出席餐廳開幕，歐瑞偉與何綺雲坦言受《愛》劇帶挈有不少搵外快機會，兩人又大爆他們在劇集中將有更密切的關係。現時《愛》劇一星期播足七日，歐瑞偉表示因為劇集人物及支線多，故每人不會有太大負擔：「新年以往初一至初三停廠，但今年初三未知使唔使開工，因為依家劇集播多咗集數，要儲定多啲存貨。（有冇時間陪家人？）我日日都返屋企，不過試過《愛．回家》同另一套劇疊住拍，就連續三日都喺公司瞓，唔知係咪因爲年紀大嘅關係，我瞓幾個鐘就夠，熟睡嘅話兩個鐘就夠。」

提到資深演員劉江離開無綫，他稱也是在無綫頒獎禮當晚才知，大家約好出面見，對於資深一輩演員買少見少，他說：「都係，所以有機會合作就要好好珍惜，要同前輩多多學習，我遲啲都升級。（下次到你攞萬千光輝演藝人大獎？）我有排都未去到呢個位，要好高輩份，佢哋啲級數好犀利，我一邊同佢哋拍劇一邊偷師，好似劉丹同羅樂林。羅樂林真係好好，完全冇脾氣、好順得人，同佢合作好舒服。」何綺雲認同羅樂林好人，但就笑指歐瑞偉有時對她好惡：「佢成日話我做得唔好，會好嚴肅咁，不過佢咁做都係袋錢落我袋。」