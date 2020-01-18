寸洪永城加戲？吳業坤床戰朱晨麗激親何廣沛

藝人吳業坤、何廣沛、吳岱融、龔慈恩、黃嘉樂、楊卓娜、于淼等，濟濟一堂現身電視城食團年飯，為即將播映嘅無綫新劇《大醬園》造勢。席間眾人大玩遊戲，期間坤坤玩「金舌頭」遊戲時，被何廣沛揶揄：「伸最長嘅部位出嚟！」當坤坤食中芥末，即時「乸口乸面」，場面爆笑！他又自爆有床戲，並抵死話襯番醬油主題「鹹鹹哋」！

對住朱晨麗情不自禁

HeHe情深的坤坤及何廣沛雖然衣着襯到絕，受訪時卻即互窒，何廣沛先發功指：「成部劇多多鹹、少少趣，最鹹係佢，成日搞嘢！」坤坤解釋：「搞豉油啫！但又會搞吓啲兒女私情咁，同朱朱（朱晨麗）有床戲。」何廣沛聞言無奈說：「我就自己一個人瞓床，佢豐富啲，我冇福分！」坤坤繼續招積形容床戲：「係情不自禁嘅，任何人見到朱朱都忍唔住啦！」問到何廣沛可有監場？他嘆氣話冇，因為事前唔知情，更即問坤坤係咪同監製熟先有床戲，坤坤笑言的確曾有合作：「但收到劇本嗰陣都好震驚，都有搵人請教點做。」

眼神強姦

何廣沛對「床戲」絕不罷休，繼續盤問對方，轟炸式發問：「你事前有冇溝通清楚？有冇突然加嘢？係咪跟劇本做？」坤坤難以招架，搞到滴晒汗，笑爆求饒：「我唔敢⋯唔夠膽啦！最激都係兩個人坐喺一張床上面，掂到與唔掂到之間咁，眼神強姦！」何廣沛聽到極大反應「斥責」坤坤：「你個強姦犯！」隨即坤坤向何廣沛示範，笑翻全場！

同洪永城有講有笑

問到何廣沛是否因朱晨麗「投訴」洪永城主動加戲而緊張審問坤坤？他大笑話：「諗多咗啦！普通關心身邊同事啫！」坤坤亦說：「拍戲會有指引嘅，都會有專業操守。」問到有向朱晨麗了解事情？何廣沛搞笑指：「好耐冇見過佢，頒獎禮之後就冇見過，成年先見得一次，佢去咗內地拍劇嚟唔到。（見到洪永城會盤問？）宣傳《黃金有罪》都有講有笑，有審佢，坤坤咁熟先審，相信演員都有專業操守。（驚朱晨麗被抽水？）唔會，公司嘅男藝人都係正人君子、好守規矩。（朱晨麗有因事情唔開心？）唔覺。」坤坤續話：「見佢IG都成日Post洪永城合照，又叫佢老公，應該冇乜嘢。」