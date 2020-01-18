自認不祥人　楊卓娜爆韋家雄講鹹嘢

藝人楊卓娜出席無綫新劇《大醬園》宣傳活動，她自認戲中是不祥人：「命運好坎坷，同韋家雄係一對。（有親密場口？）冇，但佢成日都講黃色笑話，同醬油一樣鹹鹹哋，咁佢喺戲中真係做醬油師傅。之前同佢合作過，再聽到啲黃色笑話都招架到，識反彈。」

講到妹妹楊怡日前Post出一對大細卡通人物公仔，暗示有喜，問到楊卓娜是否準備做「姨媽」？她明顯不知情：「吓？唔係呀！以我理解大公仔係羅仲謙，細公仔係佢，保護佢，咁佢都鍾意呢隻公仔，如果佢真係有就要叫佢買多隻公仔，3隻公仔，我都希望佢快啲有！（佢好心急？）係我心急！我好鍾意BB，咁自己又唔再生，都想家庭再有喜，同埋自己好鍾意食薑醋，希望佢生咗有薑醋贊助。」

戲中同樣身世坎坷的還有于淼，笑言角色與「顏成功」截然相反：「係好懦弱，掌控唔到自己命運，反差都好大，今次再同袁文傑合作，有晒默契。（佢有恰你？）上次做完『顏成功』，佢唔敢恰我！」提到被網民推舉成新一代「咪神」，她怕醜謙稱：「網民抬舉啦！私下都唔鍾意太性感打扮，被封『咪神』都有壓力，唔想肥會狂做運動。」