泳兒勁歌獻唱出意外　Dancer玩火燒着地板

《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》頒發4首「勁歌金曲獎」，分別是周柏豪的《讓愛高飛》及《最後召集》、鄭俊弘的《選擇善良》及泳兒的《野木蘭》。泳兒唱歌時有Dancer玩火把，但不慎發生小意外，Dancer的背部及地板着火，之後火種很快自行熄滅，工作人員亦立即上前清潔和換去燒凹的地板。

不過，原來當時泳兒演出投入，完全不知情，事後受訪時，她說：「因為一開始我瞇埋眼唱，只感受到側邊好熱，好多火圍住，其實尋日綵排時Dancer本身有個動作要碌落地下，碌嗰下已經着過一次火，跟住自然熄，我初以為佢件衫係有滅火功能，表演完之後，見到台下啲歌手都面有難色，我諗係見到全程着火嘅經過。（你好惹火？）好感恩今次表演同Dancers嘅演出，台下保安都Standby拎住滅火筒，工作人員之前已經叮囑我唔好有咁多手部大動作，驚我掂到啲火，希望個Dancer冇事。」她說這是一個好搏命的演出，笑言這個若是籌款表演，一定可以籌得好高善款，自嘲自己要先練一練跳火圈。

至於日前扁桃腺發炎的柏豪講得獎感受時，特別祝大家身體健康，而鄭俊弘唱歌時一度甩嘴。