冇諗過喺娛樂版出現　張文采重提羅鈞滿嗌驚

前無綫主播張文采接受梁泰來的電台節目訪問，被喻為「新聞之花」的她，08年在珠海書院畢業，09年被無綫新聞部從亞視挖角過檔，不足3年就已坐上最睇重的6點半新聞主播寶座，10年來她更扶搖直上成為首席主播，甚至主持《新聞透視》，不過她就在去年11月辭職離開。事隔個幾月，回復自由身的張文采可以自由染髮、gel甲，又在節目中提及過去半年新聞部有不少員工相繼離開：「係有好多人離職，走得好急，有啲人唔似我要三個月通知，扣除OT補假更會即日走。而我離開有好多原因，首先工時長，亦因為有咗家庭，每日面對好多資訊都有唔開心，但我認為你打得呢份工，就要專業代表公司，如果接受唔到環境，咪辭職囉，所以我都辭咗職！」

提到感情生活，2018年10月張文采下嫁消防員老公，節目中，她除了談及與老公相識於英文補習班，大讚老公優點外，又講到早年與羅鈞滿4年情的感受：「冇諗過自己竟然會喺娛樂版出現，當時第一次被跟蹤，係驚到不知所措！但冇畀高層照肺，老細淨係提醒我出街唔好咁親蜜。」問到高層可有提醒她帶眼識人？她哈哈大笑說：「哈！又講呢啲！」