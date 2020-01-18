威到盡！菊梓喬連奪3金曲獎

《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》頒發「最佳舞台演繹組合金獎」給BOP天堂鳥。之後頒發4首「勁歌金曲獎」，分別是譚嘉儀的《今宵多珍重》，及菊梓喬以《逆光飛翔》、《鋼鐵有淚》和《心有不甘》連奪3獎。

蔣志光吳岱融曾航生頒獎

接着頒發「最受歡迎新人獎」，由劇集《牛下女高音》三位中佬蔣志光、吳岱融和曾航生頒獎，曾航生笑言之前攞過新人獎，螢光幕即播出1990年他攞銀獎的畫面，並笑言在第二個台攞番金獎。蔣志光亦笑言自己夠資格頒獎：「因為我1990年憑《相逢何必曾相識》一個唔小心拎咗金曲金獎，所以我梗有資格頒啦！」吳岱融就笑言：「其實我今日係嚟攞獎，因為我有歌入圍，不過又唔小心畀大會發現原來我喺1989年同梁朝偉出咗碟。」蔣志光即揶揄他：「乜咁唔小心呀？」

鄺星宇胡鴻鈞被笑撞樣

之後今年一班新人企晒在台面，三人逐個點評，蔣志光表示：「爭新人獎真係唔分年齡、資歷同層次，你睇吓孫慧雪做咗媽媽都爭新人獎。」他又笑鄺星宇同胡鴻鈞撞樣：「如果我喺街度撞到你講錯名，千祈唔好怪我！」台下的胡鴻鈞就一臉尷尬。而三個新人得獎者排名不分先後次序分別是劉子碩、李靖筠和林穎彤，而「最佳唱作新人獎」則由林家謙奪得。