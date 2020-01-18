拍劇換獎？洪卓立講錯嘢勁尷尬

《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》頒發「勁歌金曲獎」，分別是加入星夢首次攞獎的連詩雅《孤身走》、洪卓立《鬚根》及譚嘉儀《Can You Hear》，其中洪卓立攞獎時，突然笑笑口講今年較特別，因拍了無綫劇集，令人聯想起似拍劇換獎，講完他都似乎知自己講錯嘢，一臉尷尬，之後行到舞台中間準備唱歌時，他都自己低頭笑。

期間王浩信突然在錄影兩個半鐘後來到，一來到8個第一行的歌手都紛紛企起身讓位給他，包括吳若希、連詩雅、胡鴻鈞等，之後他就攝位坐在周柏豪旁邊，坐近中間位。

「最受歡迎網絡歌星」是譚嘉儀，司儀謂她的歌在網上加埋有800萬點擊，其中《Can You Hear》更有600萬點擊。而「人氣王大女獎（女歌星）」就是吳若希，表示幾年前參加勁歌金曲頒獎禮的前一晚睡不着，但這幾年已習慣享受舞台，所以昨晚睡得好好，並期待頒獎禮，她又透露今年是入行10周年，希望今年可以舉行個人音樂會。

頒發「傑出表現獎」，金銀銅得主分別是鄭融、石詠莉和Aka（趙慧珊）。而「最佳唱作歌手金獎」就是羅力威，而第17首「勁歌金曲獎」就是曾樂彤的《永恆少年》。