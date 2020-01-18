菊梓喬攞女歌手獎！吳若希：佢永遠係一姐

歌手吳若希在勁歌金曲頒獎禮後受訪，一開始即笑言覺得自己性感過昨日，問到是否特登穿得性感預了攞大獎？她說：「人氣女歌手個獎都好大，自己都好滿意，頭先落台都有特登多謝Herman（老闆何哲圖）有坐低聽我唱歌。」講到她再次失落最受歡迎女歌星獎，她謂：「唔啦，唔拎啦，太大壓力，因為自己唔係好守規矩嘅人，如果上台拎會控制唔到自己，影衰大家就唔好，我太跳Tone，同埋我承受唔到壓力，過往試過太大壓力有啲情緒問題，所以呢啲情緒問題，都係交畀其他人承受，我喺台下開心過喺台上面。」她又謂今年少了很多大型音樂會，近大半年是首次見到咁多歌手一起聚一聚。

講到去年菊梓喬攞獎時，她笑到勁誇張，問到今年是否特地控制表情？她說：「好咗呀！（你邊拍手邊擰歪面？）吓？對唔住呀，今年冇GIF圖啦，哈哈，下年我會望實鏡頭拍手㗎啦。（你同人傾偈？）其實同胡鴻鈞傾緊慶功宴有乜食，睇吓有冇鮑魚食，對我嚟講食嘢緊要啲。」提到她女歌星夢碎，她說：「我都冇發過呢啲咁嘅夢，唔想身邊啲人太辛苦，都係唔好搞呢啲嘢啦。（將一姐之位拱手相讓畀菊梓喬？）我都未做過一姐，都未拎過女歌手，攞過先係。（即係你話菊梓喬係一姐？）梗係啦！喺我心目中佢永遠都係一姐。」

希望有歌代表自己

她又講到今年是入行10年，由18歲開始跟住Herman，過埋生日就28歲，笑言覺得這很恐怖，有對方陪伴多於人生3分1，又謂對方是自己第二個男人跟咁耐，除了爸爸外。她感恩今年攞咁多獎，亦希望今年可以有一首代表到自己的歌，寫這10年期間的故事。她又謂有不同地區的音樂會邀請她開騷，希望可以去完其他國家開騷後返回香港開騷送給粉絲。